Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках
Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках Фото: автор
Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках Фото: автор
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На территории Башкортостана идет снег, температура воздуха понизилась, на дорогах образовалась гололедица. В региональном ГИБДД сообщают, что движение транспорта осложнилось.
«С целью недопущения происшествий на дорогах и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, в республике будут проведены профилактические рейдовые мероприятия», — проинформировали в ведомстве и напомнили, что заблаговременное снижение скорости перед пешеходными переходами, соблюдение скоростного режима и дистанции поможет водителям избежать аварийных ситуаций на проезжей части.