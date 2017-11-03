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Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках Фото: автор

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана идет снег, температура воздуха понизилась, на дорогах образовалась гололедица. В региональном ГИБДД сообщают, что движение транспорта осложнилось.

«С целью недопущения происшествий на дорогах и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, в республике будут проведены профилактические рейдовые мероприятия», — проинформировали в ведомстве и напомнили, что заблаговременное снижение скорости перед пешеходными переходами, соблюдение скоростного режима и дистанции поможет водителям избежать аварийных ситуаций на проезжей части.

Теги: ГИБДД, профилактика, рейды
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