С начала года под сокращение попали более семи тысяч уфимцев Фото: Олег Яровиков С начала года под сокращение попали более семи тысяч уфимцев Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С начала текущего года 425 предприятий и организаций башкирской столицы были вынуждены уволить 7156 работников. Из них на этой неделе — 477 человек. Численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 3941 человек. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

Из числа уволенных работников нашли работу 3735 человек, в том числе в своей организации — 1454. За помощью в трудоустройстве обратились в службу занятости 558 уволенных по сокращению уфимцев. Переведены на неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по инициативе 15 работодателей 947 человек. Наибольшее количество таких сотрудников наблюдается сейчас на двух предприятиях: УППО и АОБПО «Прогресс» — 508 и 249 работников, соответственно.