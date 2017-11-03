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В Башкирии в ДТП погиб 10-летний ребенок

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в ДТП погиб 10-летний ребенок Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии в ДТП погиб 10-летний ребенок Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане сегодня в 14.15 на 27 км автодороги Уфа — Оренбург произошло столкновение транспортных средств. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, ехавшая в сторону Уфы «Дэу Нексия», под управлением 37-летнего жителя Уфимского района, совершила столкновение с впереди идущим на буксире грузовиком «ГАЗель».

В результате аварии 10-летний мальчик, находившийся на переднем сиденье легкового автомобиля в детском удерживающем устройстве, скончался при госпитализации.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Подробности случившегося устанавливаются.

Теги: ДТП
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