В Башкирии произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Фото: «На дорогах Сибая!» /VK В Башкирии произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Фото: «На дорогах Сибая!» /VK

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии произошел дорожный инцидент с участием патрульной машины ГИБДД. Авария случилась днем 3 ноября недалеко от города Баймака. По информации очевидцев, спецавтомобиль столкнулся с «ВАЗ-2114». Фото происшествия опубликовано в соцсетях.

Данные о пострадавших и причинах ДТП не сообщаются.