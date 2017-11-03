В двух районах Башкирии открыли спортивные площадки общей стоимостью шесть миллионов рублей Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ В двух районах Башкирии открыли спортивные площадки общей стоимостью шесть миллионов рублей Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 3 ноября, в двух районах Башкирии ввели в эксплуатацию две спортивные площадки. На первую, в селе Октябрьский Уфимского района, потратили три миллиона рублей. 760 тысяч выделили из федерального бюджета, миллион — из республиканского и более 1,5 миллиона — местный бюджет и спонсоры.

«Объекты построены по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», — уточнили в пресс-службе республиканского министерства сельского хозяйства.

Вторую подобную площадку, площадью 20х40 м, обустроили в селе Новомурапталово Куюргазинского района. Здесь дети и взрослые смогут играть в баскетбол, волейбол, мини-футбол, хоккей и заниматься воркаутом.