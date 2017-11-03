В Уфе сотрудники спецслужб обезвредили «террористов» и освободили «заложников» - видео Фото: скриншот видео | Видео: Оперативный штаб в РБ В Уфе сотрудники спецслужб обезвредили «террористов» и освободили «заложников» - видео Фото: скриншот видео | Видео: Оперативный штаб в РБ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Оперативный штаб в Башкортостане 3 ноября провел плановое антитеррористическое учение по предотвращению террористического акта. Сотрудники спецслужб обезвреживали «террористов» и освобождали «заложников» на объекте органов госвласти. Основным местом проведения тренировки стало здание Управления по конвоированию ФСИН России по РБ на улице Свердлова.

Как рассказали агентству «Башинформ» в штабе, легенда учения состояла в том, что «террористы» осуществили нападение на административное здание и захватили заложников, а их пособники намеревались провести серию взрывов на объектах жизнеобеспечения в столице республики. Правоохранительные структуры и органы госвласти отработали первоочередные мероприятия по пресечению теракта. В Ленинском и Октябрьском районах были развернуты силы и средства Оперативного штаба. В антитеррористическом учении принимали участие территориальные органы ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, ФСО, СК.

Руководитель Оперативного штаба в РБ, начальник регионального УФСБ России генерал-лейтенант Олег Гайденко отметил, что участники тренировки продемонстрировали высокие практические навыки, профессионализм и слаженность.