В Башкирии ОНФ помог 63 семьям получить новое качественное жилье Фото: пресс-служба Главы РБ В Башкирии ОНФ помог 63 семьям получить новое качественное жилье Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители восьми домов по ул. Азина и Садовая в селе Амзя города Нефтекамска после четырех лет разбирательств с местной администрацией получили квартиры в новых домах. На этот раз качество жилья никаких нареканий у граждан не вызвало. Добиться получения новых квартир им помогли активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), взявшие ситуацию на контроль.

Практически сразу в построенных в 2013 году домах для переселенцев из аварийного жилья проявилось множество строительных дефектов. Люди жаловались на плохую шумоизоляцию, вибрацию от проходящей рядом железной дороги, низкую температуру в квартирах, плохо работающую канализацию. Жить в таких условиях было невозможно.

Кроме того, жильцы выяснили, что при возведении межкомнатных стен были применены панели, толщина которых оказалась в четыре раза меньше заявленной в документах. Также в нарушение строительных правил, общие жилые комнаты во всех квартирах оказались проходными, санузлы совмещены, хотя это допускается только в однокомнатных квартирах, а высота помещений не доходила до минимально требуемых нормами 2,5 м. Помимо прочего, не были созданы условия для проживания в квартирах маломобильных граждан.

Всё это стало поводом для обращения жителей села Амзя в Народный фронт. Общественники взяли ситуацию на свой контроль, и уже в том же 2014 году все восемь домов были внесены в реестр «нового аварийного» жилья Центра ОНФ «Народная экспертиза». На протяжении трех лет эксперты ОНФ регулярно консультировали жителей домов, выезжали на объекты с проверками и оперативно докладывали о ситуации в Амзе Министерству строительства и ЖКХ РФ и Фонду содействия реформированию ЖКХ, сообщили в региональном штабе.

Местная администрация неоднократно откладывала вопрос о предоставлении гражданам нового жилья. Однако активное вмешательство Народного фронта помогло в итоге сдвинуть проблему с мертвой точки. Независимая экспертиза подтвердила наличие существенных строительных дефектов, а дома были признаны непригодными для проживания. В итоге вместо восьми двухэтажных администрация построила два пятиэтажных дома. Таким образом, благодаря содействию ОНФ 63 семьи получили качественное жилье.

«Несмотря на то, что программа расселения аварийного жилья закончилась уже два месяца назад, в нашем реестре «нового аварийного» жилья всё еще остается 29 домов в 14 регионах. В этих домах с продуваемыми окнами, плесенью, тонкими стенами продолжают жить более 2,5 тысячи граждан. Как было заявлено президентом России на заседании Госсовета в мае этого года, в погоне за исполнением показателей регионы не должны забывать о качестве возводимого жилья, а главы субъектов должны взять под личный контроль решение этих вопросов», — сказал руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.