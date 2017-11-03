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Уфимец, насмерть сбивший в центре города судью, хочет освободиться досрочно

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимец, насмерть сбивший в центре города судью, хочет освободиться досрочно Фото: скриншот видео с YouTube | Видео: с камер наблюдения Уфанет, YouTube

Уфимец, насмерть сбивший в центре города судью, хочет освободиться досрочно Фото: скриншот видео с YouTube | Видео: с камер наблюдения Уфанет, YouTube

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Уфы Илья Климов, устроивший смертельное ДТП в центре города, подал ходатайство на условно-досрочное освобождение. Эту информацию агентству «Башинформ» подтвердил сотрудник пресс-службы УФСИН России по РБ Глеб Полиновский.

«Это его право. УДО у него подошло еще в 2015 году. По закону, в случае отклонения ходатайства либо об условно-досрочном освобождении, либо о замене наказания, осужденный через полгода имеет право подавать его повторно. И так, без всяких ограничений — бесконечно. На УДО может подавать даже пожизненно осужденный, правда, ему нужно отбыть наказание 25 лет», — пояснил представитель ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ», в ноябре 2013 года, управляя внедорожником «Фольксваген Туарег» в нетрезвом состоянии, 26-летний уфимец выехал на перекресток улиц Кирова и Цюрупы, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, на «зебре» насмерть сбил пешехода — 48-летнюю судью Арбитражного суда, и въехал в пассажирский автобус. В ДТП погиб пассажир джипа.

По информации РБК-Уфа, Климова приговорили к 5 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Теперь он вновь хочет освободиться досрочно.

Теги: УДО, УФСИН по РБ
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