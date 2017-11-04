В Башкирии ОНФ определил болевые точки, которые войдут в общественные предложения руководству республики Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии ОНФ определил болевые точки, которые войдут в общественные предложения руководству республики Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта определили повестку ежегодной региональной конференции ОНФ. Решение было принято на заседании регионального штаба Народного фронта. Республиканский форум, на котором будут представлены общественные предложения в адрес руководства региона, пройдет в середине ноября в Уфе.

Особое внимание на региональной конференции будет уделено реализации в республике приоритетных проектов Народного фронта «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «Равные возможности — детям» и работе Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды.

Член Центрального штаба Народного фронта, сопредседатель регионального штаба ОНФ Эльвира Аиткулова подчеркнула, что на конференции будут озвучены наиболее проблемные для региона вопросы, над которыми активисты Народного фронта работали в течение года.

«По каждому из них мы подготовим «кейсы» и во время мероприятия из рук в руки передадим представителям органов исполнительной власти. И, как всегда, в течение года активисты Народного фронта будут отслеживать выполнение каждого пункта общественных предложений. У регионального штаба ОНФ налажено взаимодействие с руководством региона, власть реагирует на обращения и замечания общественников. Об этом свидетельствуют результаты реализации приоритетных проектов Народного фронта. Жители Башкортостана отметили на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» 272 незаконные свалки, 126 из них ликвидированы. Эффективность работы составляет более 45%. На всех участках дорог, которые вошли в Топ-10 рейтинга проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», проведены ремонтные работы. Все эти результаты стали возможны благодаря активной позиции наших граждан», — рассказала Эльвира Аиткулова.

В ходе региональной конференции Народного фронта будут подниматься вопросы сохранения Непейцевского дендропарка, принятия дополнений в закон Республики Башкортостан «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время», создания реабилитационного центра для инвалидов трудоспособного возраста с предоставлением услуг по профессиональной реабилитации. Активисты ОНФ рассмотрят возможности для создания лесопарковых защитных поясов вокруг промышленных центров республики и специальных площадок в сельской местности для складирования растительных и строительных отходов, которые не относятся к твердым коммунальным отходам.