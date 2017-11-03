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Рустэм Хамитов предложил открыть в республике новые консульства зарубежных стран

ПОЛИТИКА

Рустэм Хамитов предложил открыть в республике новые консульства зарубежных стран Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов предложил открыть в республике новые консульства зарубежных стран Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей встречи с Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаилом Белым Глава Башкортостана Рустэм Хамитов предложил открыть в республике консульства зарубежных стран для упрощения процедуры взаимодействия с ними, в том числе получения гражданами виз для туристических и деловых поездок.

– Мы готовы к тому, чтобы МИД рекомендовал Уфу и Башкортостан для открытия вновь создаваемых консульств зарубежных стран. Мы вполне могли бы проводить у себя такую работу, потому что мы материально, организационно и интеллектуально к этому готовы, – заявил Рустэм Хамитов. – Если в Уфе появится ещё три-четыре консульства, мы воспримем это с удовольствием. Нам это нужно для работы.

Напомним, что в настоящее время в Башкортостане действуют консульства Таджикистана и Белоруссии.

Теги: международное сотрудничество, глава рб
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