Более 200 уфимских школьников получили значки юнармейцев Фото: администрация г.Уфы Более 200 уфимских школьников получили значки юнармейцев Фото: администрация г.Уфы

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В доме творчества «Орион» города Уфы состоялась торжественная церемония вступления в ряды местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» учащихся общеобразовательных учреждений Демского района.

В этот день значки юнармейцев получили более 200 уфимских школьников, сообщили в мэрии. В настоящее время в Уфе количество юнармейцев приближается к 1500 человек.

Мероприятие организовано в рамках праздничной программы «Мы — поколение! Мы — Россия», посвященной Дню народного единства. Для собравшихся в зале с показательными номерами выступили курсанты военно-патриотического клуба «Патриот», молодые спортсмены клуба боевых искусств «Русь» и клуба единоборств ДОСААФ. Прозвучали патриотические песни в исполнении юных и уже состоявшихся артистов ДТ «Орион» и ДШИ №3, выступили воспитанники Детской школы искусств №3 и подростковых клубов «Данко».