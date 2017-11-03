Рустэм Хамитов: «Мы показали, что можем проводить крупные события на очень высоком уровне» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов: «Мы показали, что можем проводить крупные события на очень высоком уровне» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Республика Башкортостан давно зарекомендовала себя как один из ведущих конгрессных центров России и готова расширить спектр принимаемых ею событий международного уровня. Об этом Глава региона Рустэм Хамитов заявил на встрече с Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаилом Белым

– Мы показали, что можем проводить серьёзные, интересные, крупные события, например, такие, как саммиты ШОС и БРИКС, на очень высоком уровне. У нас сформирована хорошая база, есть отличные отели. Город в нормальном состоянии, не стыдно показать гостям. Поэтому количество такого рода событий можно было бы увеличить, – сказал Рустэм Хамитов. – При поддержке МИД мы могли бы ещё дальше продвигать эту тему. Мне кажется, она была бы интересной и полезной для всех. Мы открыты для сотрудничества, совместной работы.