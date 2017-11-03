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3 ноября Пятница

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Жители Уфы пожаловались на сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp

ОБЩЕСТВО

Жители Уфы пожаловались на сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp Фото: Из открытых источников

Жители Уфы пожаловались на сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp Фото: Из открытых источников

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 3 ноября, популярный мессенджер WhatsApp перестал принимать и отправлять сообщения как через мобильное приложение, так и с помощью веб-версии. Уфимцы уже пожаловались на сбои в работе программы.

«WhatsApp все?», — задают вопрос друг другу жители столицы Башкирии через другие социальные сети.

По данным федеральных СМИ, проблемы в работе мессенджера наблюдаются не только по всей России, но и в мире. Приложение сейчас недоступно для населения Европы и США. Причины сбоя пока не называются.

Теги: WhatsApp, мессенджер, сбои в работе
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