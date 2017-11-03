Виктор Пчелинцев: «Языковая политика - главный фактор стабильности в современном обществе» Фото: Олег Яровиков Виктор Пчелинцев: «Языковая политика - главный фактор стабильности в современном обществе» Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Элементы, которые мешают или сдерживают процессы укрепления гражданского единства, назвал на совместном заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и совета Ассамблеи народов республики руководитель Собора русских Башкортостана Виктор Пчелинцев.

«Нет смысла доказывать, что языковая политика, пожалуй, главный фактор стабильности в современном обществе. Повышение культуры межнационального общения в большей степени определяется механизмами реализации образовательной языковой политики и является одной из важнейших стратегических задач образовательной системы», — считает Виктор Пчелинцев.

Парламентарий отметил, что в России уникальная языковая среда. Все языки народов в качестве «родного языка», включая и русский язык, являются равноправными.

«Равноправие родных языков должно обеспечиваться конституционным правом свободного выбора языка обучения, общения, воспитания, творчества. Свободный выбор языка — это выбор самих обучающихся, их законных представителей, и никто не вправе при этом коррелировать этот процесс с их этнической принадлежностью».

Виктор Пчелинцев считает, что для снятия межнационального напряжения, улучшения качества языкового образования необходимо законодательно скорректировать терминологические понятия. По его мнению, в федеральном законодательстве требуется дополнительное уточнение сложных аспектов правового положения языков из числа языков народов Российской Федерации.

Отдельно Виктор Пчелинцев остановился на роли органов местного самоуправления в обеспечении гражданского единства.

«Сегодня не представляется возможным говорить об успешно реализуемой муниципальной политике в сфере межнациональных отношений, пока на муниципальном уровне используются в основном лишь культурологические факторы, которые слабо подкрепляются политическими и финансовыми механизмами», — считает он.

Виктор Пчелинцев подчеркнул, что состояние уровня мира и согласия между народами зависит не столько от действий муниципальных образований, сколько от эффективности государственного управления в целом.

«В этой связи считаю необходимым статус Федерального Агентства по делам национальностей повысить до федерального министерства для того, чтобы на территории России выстроить единую и целостную национальную политику, имея в своем арсенале все инструменты, — заявил глава Собора русских Башкортостана. — В первоочередном порядке надо принять закон, сформировать государственную правовую основу, выстроить вертикаль управления».

По мнению представителя Собора русских Башкортостана, необходимы изменения в правовое поле России для выработки государственной идеологии.

«Это бы в большей степени способствовало развитию чувства патриотизма, уважению, укреплению мира и согласия между народами», — считает парламентарий.