В Уфимском лимонарии зацвели мушмула, пассифлора, ятрофа Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ

В Уфимском лимонарии зацвели мушмула, пассифлора, ятрофа Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В учебно-опытном хозяйстве Уфимского лесотехнического техникума, более известном как лимонарий, ведется подготовка к зимнему периоду. Проводятся регулярные сезонные подкормки и необходимые агротехнические мероприятия по уходу за растениями коллекционного фонда.

«На сегодняшний день в теплице учебно-опытного хозяйства площадью 1 га созревают плоды лимонов и папайи, гуавы, банана, монстеры. Наступил период цветения экзотических растений коллекционного фонда — цитрусов, мушмулы, пассифлоры, ятрофы. В связи с наступлением осенних школьных каникул, проводятся многочисленные экскурсии. Увеличилось количество благотворительных посещений для воспитанников детских домов и пенсионеров», — рассказала заведующая учебно-опытным хозяйством Фарида Садыкова.

В рамках Года экологии и особо охраняемых территорий в школьное отделение открытого грунта высажено более 2000 сеянцев хвойных пород. В целях облагораживания территории заложена аллея рябины красной. В питомник хозяйства высажены саженцы тополя пирамидального, можжевельника казацкого, проводится подзимний посев семян и черенкование декоративных растений.

Как отметила Фарида Садыкова, до наступления сильных холодов планируется провести утепление редких и интродуцированных растений. В закрытом грунте, в связи с фенологическими особенностями тропических и субтропических культур, работы не прекращаются на протяжении всего года, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.