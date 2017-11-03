УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под управлением Линара Давлетбаева представит башкирское народное музыкальное наследие в Республике Вьетнам.

Музыканты примут участие в Выставке культур народов мира (World Culture Expo 2017), которая пройдет в городе Хошимин с 11 ноября по 4 декабря. Организаторами мероприятия являются Центральное правительство Кореи и IOV (UNESCO-NGO) KOREA.

Фестиваль существует с 1994 года, и уже 23 года служит культурному обмену в мире и делится идеей защиты мирового наследия.

В последние годы мероприятие проводили в Турции, Камбодже, Корее, Тайланде. В этом году запланирован в гг. Кёнджу и Хошимин, которые поистине являются одними из самых известных городов мирового наследия на планете.

«Выступление в столь престижном культурном форуме для Национального оркестра Башкортостана послужит широкой популяризации башкирского инструментального искусства на мировой сцене. Искренне надеемся, что наш уникальный оркестр, в котором удачно соединены тембры старинных башкирских народных инструментов — курай, думбыра, кубыз, кыл-кубыз, инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов, подарит незабываемое впечатление, представит удивительную музыкальную культуру Башкортостана и оставит замечательные отзывы и воспоминания как у участников фестиваля, так и у зрителей», — прокомментировали в пресс-службе филармонии.