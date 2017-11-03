Жителей Башкирии просят оказать помощь в поиске пропавшего без вести 38-летнего гражданина Узбекистана Фото: пресс-служба СКР по РБ Жителей Башкирии просят оказать помощь в поиске пропавшего без вести 38-летнего гражданина Узбекистана Фото: пресс-служба СКР по РБ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жителей Башкортостана просят оказать помощь в поиске пропавшего без вести 38-летнего Сергея Каспарова. Следственный комитет по Республике Адыгее по факту безвестного исчезновения гражданина Республики Узбекистан расследует уголовное дело по статье «убийство». Каспаров временно проживал в Краснодаре.

Следствие установило, что 22 февраля 2017 года он устроился на работу в компанию «НСТ групп», расположенную в Тахтамукайском районе Адыгеи. Здесь с 7 марта началась его трудовая деятельность. С этого времени о месте нахождения Каспарова ничего не известно. Следствие также отрабатывает версию о том, что мужчина мог покинуть территорию Адыгеи и Краснодарского края, трудоустроиться и жить на территории другого субъекта страны.

Органы предварительного следствия обратились за помощью к населению Башкортостана для установления обстоятельств исчезновения и места нахождения без вести пропавшего мужчины.

«Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8-913-341-39-19 (круглосуточный номер дежурной службы следственного управления по Республике Адыгее), 8(800)700-54-52 (бесплатно по России), или 102, а также 8 (347) 251-62-51 (телефон доверия СУ СКР по Башкортостану).