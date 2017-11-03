Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.08 ↓

EUR 67.67 ↑

3 ноября Пятница

Уфа   °

В Башкирии хозяин дома погиб в огне из-за самодельного обогревателя

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии хозяин дома погиб в огне из-за самодельного обогревателя Фото: автор

В Башкирии хозяин дома погиб в огне из-за самодельного обогревателя Фото: автор

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В правоохранительные органы Башкортостана ночью 2 ноября поступило сообщение, что после тушения пожара в одном из домов деревни Михайловка Ишимбайского района найдено тело мужчины. Региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку.

В пресс-службе ведомства сообщили, что ночью в бревенчатом доме произошло возгорание. 32-летний хозяин постройки сгорел заживо. Предположительно причиной пожара явилось нарушение правил техники безопасности при эксплуатации самодельного электронагревательного прибора.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, а также пожарно-технические исследования.

Теги: пожар, СКР по РБ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть