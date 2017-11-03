В Башкирии хозяин дома погиб в огне из-за самодельного обогревателя
В Башкирии хозяин дома погиб в огне из-за самодельного обогревателя Фото: автор
В Башкирии хозяин дома погиб в огне из-за самодельного обогревателя Фото: автор
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В правоохранительные органы Башкортостана ночью 2 ноября поступило сообщение, что после тушения пожара в одном из домов деревни Михайловка Ишимбайского района найдено тело мужчины. Региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку.
В пресс-службе ведомства сообщили, что ночью в бревенчатом доме произошло возгорание. 32-летний хозяин постройки сгорел заживо. Предположительно причиной пожара явилось нарушение правил техники безопасности при эксплуатации самодельного электронагревательного прибора.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, а также пожарно-технические исследования.