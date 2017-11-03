Житель Башкирии продвигает уникальный гастрономический проект - съедобные ложки Фото: ГТРК Башкортостан Житель Башкирии продвигает уникальный гастрономический проект - съедобные ложки Фото: ГТРК Башкортостан

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Предприниматель из Стерлитамака разработал уникальный продукт — съедобные ложки. Повару Вадиму Фаттахову понадобился целый год, чтобы найти ту самую идеальную формулу теста. В результате появились столовые приборы, которые способны выдержать высокие температуры. Ими можно есть даже горячие супы. При этом в составе только натуральные ингредиенты, уверяет изобретатель.

Столовые приборы после окончания трапезы можно просто съесть. Одной из первых уникальный продукт продегустировала корреспондент ГТРК «Башкортостан» Гульшат Валеева.