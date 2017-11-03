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3 ноября Пятница

Уфа   °

В Башкортостане Деду Морозу дети подарят на день рождения транспортные средства

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане Деду Морозу дети подарят на день рождения транспортные средства Фото: http://www.warnet.ws

В Башкортостане Деду Морозу дети подарят на день рождения транспортные средства Фото: http://www.warnet.ws

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

18 ноября самый главный волшебник страны, Дед Мороз, отмечает день рождения. Лучшим подарком для зимнего кудесника в столице Башкортостана в этом году станет транспортное средство, решила редакция федерального журнала «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР» и совместно с Ассоциацией родителей и педагогов республики объявила о старте творческого конкурса «Мы поедем, мы помчимся».

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от пяти до 15 лет и их родители, а также педагоги образовательных организаций всех типов и видов. Участникам предлагается сделать макет транспортного средства для Деда Мороза. Для выполнения творческой работы могут использоваться любые инструменты и материалы, а также любые техники и их сочетание. Транспортное средство должно быть необычным, сказочным, передающим атмосферу праздника. Макет должен быть прочным и аккуратно выполненным. Приветствуется креативный подход к изготовлению подарка.

Конкурсные работы принимаются до 13 ноября на электронную почту: konkurs_dou@mail.ru. Оригиналы работ необходимо отправлять на почтовый адрес редакции журнала «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР»: 450098, г. Уфа, а/я №6. Жители Уфы могут принести конкурсную работу и заполненную заявку по адресу: ул. Комсомольская, 165/3, оф. №502.

Итогом конкурса станет встреча участников с Дедом Морозом на празднике 18 ноября, выставка конкурсных работ и награждение победителей.

Теги: конкурс, Дед Мороз
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