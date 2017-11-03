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В сельских районах Башкирии проводят фестивали народного творчества

КУЛЬТУРА

В сельских районах Башкирии проводят фестивали народного творчества Фото: Олег Яровиков

В сельских районах Башкирии проводят фестивали народного творчества Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В сельских районах Башкортостана организуют фестивали народного творчества. В Туймазинском районе стартовавший подобный фестиваль назвали «Эпоха времени». В нем принимают участие детские и взрослые фольклорные коллективы сельских клубов и Домов культуры, исполняющие обрядовые песни, частушки и инсценирующие национальные обряды. В селах Кандры и Первомайское конкурсанты уже представили членам жюри свое творчество. В ноябре и декабре творческие состязания пройдут в селах Какрыбашево, Нуркеево, Уязытамак и Тукаево.

Финал конкурса состоится в декабре в селе Тюменяк, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: народное творчество, фестиваль
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