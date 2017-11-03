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3 ноября Пятница

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В Уфе из-за прорыва водопровода размыло грунт

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе из-за прорыва водопровода размыло грунт Фото: Стоп-кадр видео

В Уфе из-за прорыва водопровода размыло грунт Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Коммунальные службы и дорожные рабочие устраняют последствия ЧП в Уфе на улице Вологодской (микрорайон Черниковка). Там в четверг, 2 ноября, прорвало трубопровод. Вода вылилась на проезжую часть и подмыла грунт.

«Прорыв произошел на участке водопровода диаметром 100 мм. На место прибыли городские службы и ремонтные бригады. Последствия инцидента устраняются», — объяснили в администрации столицы Башкирии.

Ремонтные работы обещают завершить до конца пятницы, 3 ноября.

Теги: прорыв трубы, Уфа
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