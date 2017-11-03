Надо упрощать процедуру согласования документов о сотрудничестве с регионами других стран – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Надо упрощать процедуру согласования документов о сотрудничестве с регионами других стран – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаилом Белым. Как сообщает пресс-служба руководителя региона, стороны обсудили различные аспекты работы Представительства МИД России в Уфе и перспективы расширения сферы его деятельности.

Глава республики отметил, что Представительство МИД России работает в Башкортостане почти 25 лет, активно взаимодействуя с органами власти региона, обеспечивая их необходимой справочной информацией и аналитическими материалами. При его участии осуществляются внешнеэкономические контакты Башкортостана, проходят переговоры с представителями зарубежных государств.

Вместе с тем Рустэм Хамитов указал на необходимость ускорения процедуры согласования различных соглашений о сотрудничестве, которые республика заключает с регионами других стран.

– Мы достаточно тяжело проходим барьеры, связанные с согласованием наших соглашений с регионами стран, с которыми мы работаем. Практика показывает, что эта процедура занимает от трёх месяцев до полутора-двух лет, когда уже теряется всякий интерес. Эти истории порой выматывают, – подчеркнул руководитель региона. – Мы понимаем, что, с одной стороны, соглашение может и носит формальный характер, но с другой – создаёт необходимый фон для практической работы. Появляются соглашения, появляется и интерес, азарт, чтобы реализовать какие-то проекты. В этой части надо упрощать. Если МИД поддержит регионы, то, конечно, такого рода действия были бы оценены нами самым позитивным, положительным образом.