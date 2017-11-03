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В Москве выдающейся башкирской балерине Леоноре Куватовой вручат премию «Легенда»

КУЛЬТУРА

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве выдающейся балерине, художественному руководителю башкирского балета Леоноре Куватовой вручат премию «Легенда». Об этом сообщили в пресс-службе театра. Эта премия присуждается выдающимся деятелям музыкального театра.

Торжественная церемония вручения состоится на сцене Большого государственного театра России, в ней примут участие генеральный директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов и главный дирижер театра Артем Макаров. Проведет церемонию и гала-концерт театральный критик, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства РФ и премии имени Сергея Дягилева, член Правления Фонда Галины Улановой, профессор МГУ, член экспертного совета различных фестивалей и конкурсов Сергей Коробков.

Леонора Куватова — народная артистка Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, художественный руководитель балетной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета и Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.

Теги: премия, балет
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