Центр Уфы оцепили сотрудники экстренных служб - очевидцы Фото: группа «БашДТП», Vk







Центр Уфы оцепили сотрудники экстренных служб - очевидцы Фото: группа «БашДТП», Vk

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы встревожились большим количеством сотрудников правоохранительных органов в центре столицы. Несколько полицейских машин утром 3 ноября заметили в районе Телецентра, на улице Гафури. Очевидец, поделившийся фотографиями в группе «БашДТП», поинтересовался у подписчиков автосообщества, «что случилось, район Телецентра оккупировали полицейские?».

Агентству «Башинформ» в экстренных службах сказали, что беспокоиться горожанам не о чем, так как на улице Гафури проходят учения.