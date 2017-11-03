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3 ноября Пятница

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Центр Уфы оцепили сотрудники экстренных служб - очевидцы

ОБЩЕСТВО

Центр Уфы оцепили сотрудники экстренных служб - очевидцы

Фото: группа «БашДТП», Vk

Центр Уфы оцепили сотрудники экстренных служб - очевидцы

Фото: группа «БашДТП», Vk

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы встревожились большим количеством сотрудников правоохранительных органов в центре столицы. Несколько полицейских машин утром 3 ноября заметили в районе Телецентра, на улице Гафури. Очевидец, поделившийся фотографиями в группе «БашДТП», поинтересовался у подписчиков автосообщества, «что случилось, район Телецентра оккупировали полицейские?».

Агентству «Башинформ» в экстренных службах сказали, что беспокоиться горожанам не о чем, так как на улице Гафури проходят учения.

Теги: учения
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