В Стерлитамаке построят завод по переработке накопленных отходов Фото: epochtimes.com, obstanovok.net

В Стерлитамаке построят завод по переработке накопленных отходов Фото: epochtimes.com, obstanovok.net

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Стерлитамаке в 2018-2020 годах построят завод, который будет перерабатывать накопленные пластиковые отходы. Как сообщила начальник господдержки инвестиционной деятельности Минэкономразвития республики Кира Ганиева, проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов республики. Инвестор — специализирующаяся на сборе отходов ишимбайская компания «Эко-сити», вкладывает 1,3 млрд рублей. Это 262 млн рублей собственных средств инвестора и более миллиарда рублей привлеченных средств, сообщила финансовый директор предприятия Диляра Салихова.

Производство создаст 200 рабочих мест. В течение трех лет компания намерена построить около Стерлитамака два цеха — по переработке пластика и стекла. Предприятие будет выпускать гранулы полиэтилена высокого и низкого давления, пеностекло (теплоизоляционный материал), RDF-топливо (твердое вторичное топливо). Основная часть оборудования для новых цехов закупается в Германии, Австрии, Италии, частично — в России, сообщили в «Эко-сити».

Деятельность предприятия позволит разгрузить полигоны ТБО и использовать, производить вторичное сырье и готовую продукцию, отметили в Минэкономразвития. В Стерлитамаке также готовится к реализации еще один инвестпроект по переработке резины.

В Перечне приоритетных инвестпроектов в Башкирии находится 42 проекта общей стоимостью более 209 млрд рублей, они предполагают создание 12,3 тысячи рабочих мест. Эти предприятия получат налоговые льготы, пояснили в министерстве.