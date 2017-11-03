57-летний уфимец привез с объединенного чемпионата мира по боевым искусствам шесть медалей Фото: Личный архив Равиля Галиева 57-летний уфимец привез с объединенного чемпионата мира по боевым искусствам шесть медалей Фото: Личный архив Равиля Галиева

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Шесть медалей разного достоинства привез из Италии в родную Уфу 57-летний Равиль Галиев. Ветеран МЧС Башкирии участвовал в объединенном чемпионате мира по боевым искусствам, где соревновались более трех тысяч спортсменов из 80 стран.

«Меня вдохновляет тренерская работа, я хочу показать своим ученикам на личном примере, что можно достичь высот в любом возрасте», — заявил чемпион.

На мировом чемпионате первое место Галиев занял в номинациях «За боевой раздел Кунг Фу», «Экстремальное ката», второе место — «Технический раздел Кунг Фу», «Ката с оружием», третье — «Традиционная ката» и «Бой с оружием».

Спортом уфимец стал заниматься после 30 лет. После занимался тренерской работой и воспитал девять чемпионов мира, победителей кубков мира по разным видам боевых искусств. Однако службу в МЧС не бросил.