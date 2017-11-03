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3 ноября Пятница

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Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в выходные

ОБЩЕСТВО

Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в выходные Фото: автор

Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в выходные Фото: автор

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Согласно календарю природы, сейчас период глубокой осени переходит в предзимье. Погода становится промозглой и ветреной, снег выпадает, но все же тает, на улицах становится слякотно.

Все эти приметы будут наблюдаться и в предстоящие выходные на территории Республики Башкортостан.

3 ноября ночью ожидается небольшой мокрый снег, по востоку до умеренного. В отдельных районах возможен гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Температура воздуха ночью 0,-5, при прояснениях до -10, днем -3,+2 градуса.

4 ноября также прогнозируется снег, слабый гололед. В ночные часы будет -3,-8, при прояснениях до -13 градусов, днем -2,+3.

5 ноября характер погоды не изменится, будут присутствовать гололедные явления. Ночью 0,-5, днем 0,+5 градусов.

Теги: погода, Башгидромет
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