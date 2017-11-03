Учалинский ГОК внедряет автоматическую систему технического учета энергоресурсов Фото: пресс-служба УГОК Учалинский ГОК внедряет автоматическую систему технического учета энергоресурсов Фото: пресс-служба УГОК

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В рамках реализации программы энергосбережения на Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершается модернизация системы учета электропотребления — это первый этап внедрения автоматической системы технического учета энергоресурсов (АСТУЭ). В цехах и подразделениях комбината уже смонтировано более 300 новых приборов учета электроэнергии, которые позволят в режиме реального времени видеть параметры электропотребления и контролировать расходы.

«С внедрением автоматической системы технического учета энергоресурсов мы сможем снизить затраты на электричество до 5%, а это десятки миллионов рублей в год», — отметил главный специалист отдела главного энергетика Учалинского ГОКа Алексей Семенов.

Каждая точка учета заведена в электронную систему: фиксируемые электросчетчиком параметры поступают в устройства сбора и обработки данных, далее по оптоволоконным или GSM каналам связи -

на сервер, а оттуда — на рабочий стол оператора для учета и анализа эффективного энергопотребления. Затраты на модернизацию системы составили порядка 18 млн рублей.

В рамках внедрения АСТУЭ будет также осуществлена поэтапная автоматизация систем учета потребления природного газа, тепловой энергии в виде горячей воды, холодной воды (хозяйственно-питьевой, промышленной, шахтной и так далее), сжатого воздуха и водоотведения.