В Башкирии молодая женщина разбилась насмерть после падения с восьмого этажа Фото: гр. «Стерлитамак сити»/VK В Башкирии молодая женщина разбилась насмерть после падения с восьмого этажа Фото: гр. «Стерлитамак сити»/VK

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Накануне в Стерлитамаке. 28-летняя женщина упала с восьмого этажа многоквартирного дома по улице Артема. Об этом сообщает портал Sterlitamakcity.ru со ссылкой на очевидцев.

«Я стал невольным свидетелем этого. Сидел в машине, метрах в 10-15, услышал дикий крик и за ним хлопок. Минуты через 2-3 она уже была мертва. Очень жаль девушку, еще ведь вся жизнь впереди могла быть, еще и ребенок», — приводит издание слова очевидца.

По данным СМИ, на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства случившегося выясняются.