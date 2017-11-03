УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима готовится к «Ночи искусств 2017» 4 ноября. В этом году в программе мероприятия открытие выставки художницы Альбины Ханановой и спектакль эколого-биологического центра, посвященный охране окружающей среды.

Альбина Хананова — не только художник, но и преподаватель Башкирского государственного педагогического университета. На ее счету уже есть и персональные выставки, и участие в республиканских и международных конкурсах. Картины Альбины Ханановой написаны сухой пастелью. Такие работы, уверяет художница, очень капризны, и хранить их можно только под стеклом. В основном ее полотна представляют собой пленэры, на которых изображены городские и деревенские пейзажи.

Сказка «Теремок на новый лад» от Детского эколого-биологического центра посвящена охране окружающей среды. В этой истории сказочные герои пытаются решить существующие проблемы, в частности, замусоренность. Поставила спектакль педагог дополнительного образования Центра Наталья Крупская. Премьера состоялась в марте, постановка посвящена Году экологии в России. В спектакле играют третьеклассники Центра образования №26 г. Уфы.

Также в Ночь искусств в Молодежном театре можно будет увидеть два спектакля: «Было бы денег мешок…» Мудариса Багаева и «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина.