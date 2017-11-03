В Башкирии завершились поиски 31-летней Регины Колоколовой Фото: соцсети В Башкирии завершились поиски 31-летней Регины Колоколовой Фото: соцсети

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии завершились поиски 31-летней Регины Колоколовой из Бирска. Женщина нашлась живой и здоровой. Об этом сообщил агентству «Башинформ» директор РОО по содействию в поиске пропавших детей «Поиск детей — Уфа» Павел Нестеров.

Подробности того, где почти месяц пропадала мать малолетнего ребенка, не раскрываются. Как сообщалось ранее, её родные начали поиски с 4 октября. Женщина ушла в неизвестном направлении. Позднее горожане видели ее в баре: выглядела она поникшей.