В Уфе покупатели тестируют масло на специальном аппарате Фото: Госкомторговли РБ В Уфе покупатели тестируют масло на специальном аппарате Фото: Госкомторговли РБ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе покупатели тестируют масло на специальном аппарате, который используется экспертами в лаборатории. Это люминоскоп «Филин». Как сообщили в Госкомторговли РБ, в октябре сотрудники ГБУ «Испытательный центр» еженедельно дежурили в популярных магазинах.

В итоге «Филин» исследовал 45 образцов масла и спредов 26-и наименований и выявил несоответствие в восьми образцах. Также покупатели приносили на экспертизу масло, купленное у частников. «Их смущала стоимость – гораздо ниже, чем в магазинах. Тем не менее, эти образцы прошли испытания успешно», — рассказал главный специалист «Испытательного центра» Ильдар Габитов.

Люминоскоп позволяет заметить, что под видом масла продается спред, цена которого почти в два раза ниже. «Если проведенный экспресс-анализ демонстрирует несоответствие, то в этом случае необходимо провести лабораторные исследования образца. При лабораторном подтверждении контролирующие органы смогут снять эту продукцию с продажи», — объяснили специалисты.

С 2018 года подобные проверки продукции перейдут на постоянную основу в рамках государственной программы «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан», проинформировали в Госкомитете. Планируется закупить 28 люминоскопов и экотестеров, которые передадут общественным организациям для проведения мониторинг качества.

В ноябре люминоскоп «Филин» будет работать по вторникам с 12.00 до 14.00 в демском «Байраме» на ул. Центральной, 50б.