УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 12 по 20 ноября в Уфе пройдет IX Международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова. Для участия в конкурсе поданы заявки от музыкантов из разных городов России, Бельгии и Казахстана.

Конкурс проходит в трех турах по следующим номинациям: «Фортепиано», «Скрипка», «Вокал» (женские и мужские голоса). Третий тур проводится в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан (номинации «Фортепиано» и «Скрипка») и оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета (номинация «Вокал»).

Оценивать выступления будет жюри с участием видных деятелей искусства. Председателем жюри вновь станет Александр Чайковский — заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ, художественный руководитель Московской государственной академической филармонии, профессор, заведующий кафедрой сочинения Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

В числе приглашенных членов жюри: Владимир Овчинников — народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Андрей Диев — заслуженный артист РФ, солист Московской государственной академической филармонии, профессор Московской государственной консерватории, Михаил Гантварг — народный артист России, художественный руководитель Камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга», профессор, заведующий кафедрой скрипки и альта Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, Юрий Григорьев — народный артист РСФСР, доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории.

Прослушивания будут проходить в Концертном зале им. Ф.И. Шаляпина, Башкирском государственном театре оперы и балета, Государственном концертном зале «Башкортостан», Концертном зале Уфимского училища искусств, Концертном зале Среднего специального музыкального колледжа. Гала-концерт победителей состоится 20 ноября в Башкирском государственном театре оперы и балета.

По итогам IX Международного конкурса музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова победителям вручаются денежные премии. Гран-при конкурса составляет 150 тысяч рублей. Премии присуждаются по каждой специальности (у вокалистов — женские и мужские голоса отдельно). Лауреаты I премии получат по 100 тысяч рублей, II премии — 80 тысяч, III премии — 60 тысяч, IV премии — 40 тысяч. Также будут учреждены два диплома по 20 тысяч рублей и два специальных приза за лучшее исполнение произведений Наримана Сабитова по 20 тысяч. Установлены шесть специальных премий концертмейстерам по 10 тысяч рублей.

Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства массовой информации, учреждения, фирмы и частные лица по согласованию с оргкомитетом конкурса могут учредить специальные призы и премии.

Конкурс проводится с целью пропаганды классического музыкального исполнительского искусства, выявления и поддержки новых имен профессиональных музыкантов, привлечения внимания к культурному потенциалу Башкортостана, сохранения и развития системы художественного образования, повышения профессионального уровня подготовки исполнителей в музыкальных учебных заведениях, развития творческих связей между учебными заведениями Российской Федерации и зарубежных стран, повышения квалификации педагогических кадров в сфере музыкального искусства.

Информация о IX Международном конкурсе музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова размещается на сайте Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова.