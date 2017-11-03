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3 ноября Пятница

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В Уфе сгорела грузовая «ГАЗель» - видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе сгорела грузовая «ГАЗель» - видео Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

В Уфе сгорела грузовая «ГАЗель» - видео Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 3 ноября в 07.08 в МЧС поступила информация о возгорании грузовика «ГАЗель» на улице Города Галле. На место незамедлительно прибыли огнеборцы, от МЧС — две спецмашины и шесть человек. Они справились с возгоранием в 07.33, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются. Пострадавших нет.

Теги: пожар, МЧС
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