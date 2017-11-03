В Уфе сгорела грузовая «ГАЗель» - видео
В Уфе сгорела грузовая «ГАЗель» - видео Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram
В Уфе сгорела грузовая «ГАЗель» - видео Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе 3 ноября в 07.08 в МЧС поступила информация о возгорании грузовика «ГАЗель» на улице Города Галле. На место незамедлительно прибыли огнеборцы, от МЧС — две спецмашины и шесть человек. Они справились с возгоранием в 07.33, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.
Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются. Пострадавших нет.