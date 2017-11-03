УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет международный проект Республики Башкортостан и Голландии Уфимский фестиваль искусств-2017 «Искусство объединяет». Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РБ, с 19 ноября по 1 декабря в его рамках запланированы концертные программы, мастер-классы, круглые столы, выставки с участием голландского ансамбля «Гексагон».

23 ноября в 11.30 в Русском драматическом театре состоится открытие Уфимского фестиваля искусств-2017. Русский драматический театр РБ и голландский ансамбль «Гексагон» представят зрителям новые музыкально-драматические композиции.

23 и 25 ноября в 11.30 состоится премьера постановки «Аленький цветочек» в сопровождении ансамбля «Гексагон» и актеров Русского драматического театра.

24 ноября в 19.00 и 26 ноября в 18.00 пройдет премьера театрализованного представления «Метель», где примут участие голландские музыканты и актеры Русского драматического театра.

24 ноября в 18.30 состоится открытие выставки молодых художников-студентов Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, которая посвящена 100-летию Республики Башкортостан и повести А.С. Пушкина «Метель».

25 ноября в 18.30 в фойе Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова будет организовано открытие выставки Республиканской художественной гимназии-интерната им. К.А. Давлеткильдеева. В 19.00 в малом зале БГФ состоится концерт голландского ансамбля «Гексагон».

26 ноября в 12.00 в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет совместный концерт «Я встретил вас…» голландских пианистов с солистами театра.

27 ноября в Уфимском государственном институте искусств и Республиканской гимназии-интернате им. Г. Альмухаметова, 28 ноября в Институте развития образования Республики Башкортостан пройдут мастер-классы с участием лауреата международных конкурсов, солистки Дарьи ван ден Беркен.

28 ноября в Институте развития образования в 14.00 начнется круглый стол на тему «Гендерное равенство в образовании и искусстве», где примут участие Дарья ван ден Беркен, студенты вузов республики, представители учреждений культуры и образования.

29 ноября запланирована культурная программа для музыкантов Голландии.

Завершением Уфимского фестиваля искусств-2017 будет концерт Национального симфонического оркестра республики с участием Дарьи ван ден Беркен «Моцарт и элегантность», который пройдет 30 ноября в 19.00 в ГКЗ «Башкортостан».

Данный совместный культурно-образовательный проект является продолжением реализованного в 2015 году проекта «Башкортостан — Голландия. Воображение. Встреча с Ван Гогом» с участием музыкантов ансамбля «Гексагон». Проект был поддержан грантами главы Башкортостана и голландского Фонда «Искусство объединяет».

Уфимский фестиваль искусств-2017 проходит при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан и управляющего директора фонда «Искусство объединяет людей» Альберта Адамса.