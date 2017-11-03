Жителей Башкирии МЧС предупреждает о гололедице на дорогах и мокром снеге Фото: автор Жителей Башкирии МЧС предупреждает о гололедице на дорогах и мокром снеге Фото: автор

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану информирует жителей республики, что днем 3 ноября местами прогнозируется небольшой мокрый снег. В отдельных районах гололед, на отдельных участках автодорог — гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. На трассах видимость хорошая.

Пешеходам рекомендуется подготовить малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям желательно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

«Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю, — посоветовали в МЧС. — Гололед часто сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание следует обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва».

Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, перед поворотом или остановкой притормаживать заранее.

«Когда дорога покрыта тающим льдом, лучше ехать по полосам с более интенсивным движением. Во время гололеда сцепление с трассой снижается, возможны пробуксовки. Чтобы этого избежать, нужно максимально плавно работать педалями акселератора и тормоза. Именно на скользкой дороге это очень важно. Размеренное вождение придает большую устойчивость и снижает вероятность заноса», — проинформировали в ведомстве.