УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

«"Снеж.ком" признан самым популярным горнолыжным комплексом в РФ, — передает РИА «Новости». — Первую строчку рейтинга горнолыжных комплексов и курортов, составленного по запросам россиян на сайте сервиса бронирования жилья Tvil.ru, возглавил красногорский комплекс "Снеж.ком" в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы портала....

Также в топ-5 горнолыжных комплексов и курортов вошли "Уктус" (Екатеринбург), "Абзаково" (Башкирия), "Гора Соболиная" (Иркутская область) и "Мамай" (Бурятия)"».

ТАСС сообщает, что «В Великобритании блогер открыл видеоканал в поддержку башкирского языка». И это начинание поддержал Глава Башкирии Рустэм Хамитов, отметивший, что сетевые проекты имеют огромные возможности, способны за короткое время набрать сотни тысяч последователей

«Уроженец Башкирии, проживающий в Великобритании, открыл видеоканал в поддержку башкирского языка. Об этом рассказал в четверг глава республики Рустэм Хамитов на заседании совета по укреплению межнационального согласия.

"Сегодня надо активно осваивать и использовать в работе (по популяризации башкирского языка — прим. ТАСС) информационные технологии, социальные сети. Блогер из Башкортостана Ильсур Сулейманов, работающий сегодня в Кардиффском университете в Великобритании, открыл башкирский YouTube-канал в поддержку родного языка. Человек работает в Великобритании, но все делает для того, чтобы поддержать свой родной язык", — рассказал Хамитов.

Другим успешным примером по сохранению и развитию языка руководитель региона считает запуск в прошлом месяце образовательного портала "Международная система дистанционного обучения башкирскому языку"».

«Известия» пишут, что «СК завел дело по факту строительства в Уфе дома, опасного для жизни», или же, что «СКР возбудил уголовное дело в отношении застройщика многоэтажного жилого дома в Уфе. ООО «Многопрофильное предприятие Бриз» подозревается в деятельности, подпадающей под статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«"Детские" выросли» — заголовок в федеральном выпуске «Российской газеты». – «Депутаты Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан единогласно проголосовали за увеличение на 58,4 процента размера ежемесячных детских пособий осенью этого года. В нынешнем году расходы республиканского бюджета на эти цели составят более 63 миллионов рублей, а в 2018-м и последующие годы — более 192 миллионов».

Та же «Российская газета» рассказала о церемонии в Совете Федерации, где проявившим отвагу детям вручили медали. «Каждый год в канун Дня народного Единства в Совет Федерации приходят необычные гости. Это дети и подростки со всей России, которые совершили геройские поступки — спасли чьи-то жизни, помогли задержать опасных преступников — и были представлены к медалям Российского союза спасателей "За мужество в спасении".

Нередко место для подвига в жизни ребенка появляется из-за легкомыслия взрослых. Двенадцатилетний Ярослав Адоньев из Башкирии поймал выпавшую из окна годовалую девочку, которую родители оставили дома с трехлетним братом».

А «Интерфакс-Россия» сообщает о том, что «Башкирский «Эко-Сити» до 2021г построит за 1,3 млрд руб завод по переработке ТБО. Минэкономразвития Башкирии включило в перечень региональных приоритетных инвестиционных проектов проект строительства завода по переработке твердых коммунальных отходов во вторичные ресурсы и выпуску готовой продукции.

Согласно сообщению министерства, инициатором инвестпроекта выступает ООО "Эко-Сити" (Ишимбай, Башкирия). Объем вложений в новый объект, который расположится на территории башкирского Стерлитамака, оценивается в 1,3 млрд рублей».