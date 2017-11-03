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3 ноября Пятница

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В Башкирии в ДТП женщины-водители получили многочисленные травмы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в ДТП женщины-водители получили многочисленные травмы Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии в ДТП женщины-водители получили многочисленные травмы Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Дуванском районе Башкортостана днем 2 ноября на 191 км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка произошло столкновение двух легковых автомобилей. В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, 30-летняя местная жительница за рулем «Дэу Нексии» по неизвестной причине выехала на встречную полосу, где врезалась в ВАЗ-21120, под управлением 32-летней женщины. В результате аварии обе автолюбительницы с многочисленными повреждениями доставлены в больницу.

По информации ведомства, за минувшие сутки на дорогах республики было совершено 14 ДТП, в которых 15 человек получили травмы.

Теги: ДТП
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