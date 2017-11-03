Башкирия может войти в программу по сносу хрущевок - Госдума Фото: Олег Яровиков Башкирия может войти в программу по сносу хрущевок - Госдума Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Четыре региона России, в том числе Башкирия, могут войти в программу реновации хрущевок. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская планирует в ноябре внести в Госдуму законопроект о распространении московского опыта реновации жилищного фонда на другие регионы России. По мнению депутата, начать реновацию можно в Белгородской и Калужской областях, а также в Санкт-Петербурге и Башкирии, сообщает ТАСС.

При разработке документа будет создана рабочая группа, которая учтет предложения регионов. В итоговом законопроекте субъектам РФ, по словам парламентария, будет предложен достаточно большой спектр полномочий.

Распространение программы по сносу хрущевок на всю Россию станет возможным после строительства первых домов в рамках реновации жилищного фонда Москвы, а это произойдет не ранее конца 2018 года. Об этом заявил в четверг журналистам депутат Госдумы, глава Экспертного совета нижней палаты парламента по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства Владимир Ресин.

«Вопрос о реновации (жилищного фонда) по всей России связан с успехом реновации в Москве, а о результатах реновации в столице можно будет говорить тогда, когда она начнется физически: когда построят первые дома, когда снесут дома старые, когда на их месте построят новые, — сказал Ресин. — Судить об этом можно будет не раньше конца 2018 года».