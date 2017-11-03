УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление газировки увеличивает риск диабета, повышенного давления и инсульта. Исследавания провел Стелленбосский университет ЮАР, сообщают СМИ.

Медики следили за состоянием людей, которые более пяти раз в неделю пили газированную воду. В результате у многих из них был диагностирован диабет, артериальная гипертензия и метаболический синдром, который приводит к увеличению масса тела.

Банка газировки объемом 0,33 литра содержит около 39 грамм сахара, что на 14 грамм больше дневной нормы. Люди, употреблявшие газировку на протяжении 10 недель, демонстрировали 17%-ное снижение восприятия инсулина и чаще жаловались на различные сердечно-сосудистые заболевания.