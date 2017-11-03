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В экзаменационных билетах ГИБДД для водителей нашли ошибки

ОБЩЕСТВО

В экзаменационных билетах ГИБДД для водителей нашли ошибки Фото: Башинформ

В экзаменационных билетах ГИБДД для водителей нашли ошибки Фото: Башинформ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Водители, закончившие российские автошколы, не могут правильно оказывать первую помощь. Экзаменационные вопросы составлены некорректно, и все предлагаемые варианты ответов к некоторым из них — неверные, сообщают «Известия».

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) обратилась в ГИБДД с просьбой устранить несоответствия в экзаменационных билетах. По мнению специалистов НИИ Минздрава, в них есть такие рекомендации, которые могут только навредить пострадавшим в ДТП.

Ассоциация направила письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложениями, в которых указано, что содержание утвержденных ГИБДД экзаменационных билетов необходимо привести «в соответствие с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП».

Теги: ГИБДД, экзамены
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