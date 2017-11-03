УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Павел Качкаев провел прием граждан в общественной приемной «Единой России» в Уфе. Вопросы, с которыми обратились жители республики, касались сноса и расселения из аварийных домов, некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, сроков сдачи нового жилья, получения жилья и проблем обманутых дольщиков.

Жительница столицы Башкирии обратилась к депутату за помощью в сносе аварийных домов, которые уже расселены. По словам заявителя, эти дома давно уже отключены от коммуникаций и являются притоном для людей без определенного места жительства, которые в свою очередь жгут там, что попало и есть вероятность возгорания не только этих домов, но и близлежащих строений.

С жалобой на управляющую компанию, жилищно-строительный кооператив и застройщика, пришла девушка, которая купила жилье через ЖСК. Она утверждает, что застройщик не выполнил свои обязательства в передаче ей комфортного и качественного жилья, и свои недочеты ни застройщик, ни кооператив, ни УК не берутся устранить. По ее мнению, устав самого ЖСК прямо противоречит законодательству, и он собирают с граждан баснословные деньги. Павел Качкаев дал устное разъяснение дальнейших действий заявитильницы, как члена данного ЖСК.

С проблемой ремонта кровли и утепление фасада дома обратились к депутату жители дома 11 по Проспекту Октября. С 2015 года тянется неразбериха с завершением ремонта дома, который находится на красной линии и должен был быть отремонтированным к началу международных событий в нашей республике, к саммиту ШОС и БРИКС. Фасад дома со стороны Проспекта успешно был отремонтирован, а вот со стороны двора так и оставлен недоделанным. Не было и ремонта крыши, но на приеме жители сообщили, что вчера уже завезли материал для замены кровли. Депутат взял под личный контроль завершение ремонта.