В столице Башкирии -1 градус. Лежит снег
В столице Башкирии -1 градус. Лежит снег Фото: автор
В столице Башкирии -1 градус. Лежит снег Фото: автор
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии за ночь землю покрыло небольшое снежное покрывало. Сейчас в столице республики -1 градус мороза. Штиль.
По прогнозам синоптиков, днем снегопад продолжится. В отдельных районах возможен гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -3,+2°.