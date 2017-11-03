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В столице Башкирии -1 градус. Лежит снег

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии -1 градус. Лежит снег Фото: автор

В столице Башкирии -1 градус. Лежит снег Фото: автор

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии за ночь землю покрыло небольшое снежное покрывало. Сейчас в столице республики -1 градус мороза. Штиль.

По прогнозам синоптиков, днем снегопад продолжится. В отдельных районах возможен гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -3,+2°.

Теги: погода, снег
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