Эксперты ОНФ разработают единую систему оценки качества преподавания в медвузах Фото: Олег Яровиков Эксперты ОНФ разработают единую систему оценки качества преподавания в медвузах Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают выработать профессиональный стандарт преподавателя медицинского вуза и разработать систему оценки качества преподавания. На базе Народного фронта будет создана комиссия по разработке единой системы оценки качества преподавания в медицинских учебных заведениях, в которую войдут ректоры вузов и врачи-практики. Это позволит качественно повысить уровень подготовки выпускников медвузов. К таким выводам пришли эксперты ОНФ.

«Главная задача всего медицинского сообщества – найти рациональные пути, чтобы улучшить качество подготовки медицинских кадров, — сказал член Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. — Для овладения студентами-медиками практических навыков необходимо увеличение количества практических занятий, для качественного обучения — повышение квалификации врачей. Срочного улучшения требует материально-техническая база вузов. Кроме того, необходимо разработать комплекс мер, направленный как на мотивирование преподавателей в обучении студентов, так и на самих студентов».

Эксперты ОНФ отметили, что для полноценного практикоориентированного образования нужно, чтобы при каждом медвузе была собственная клиника, где студенты смогут получать медицинский опыт без отрыва от обучения. Например, в Сибирском государственном медицинском университете организована клиника на 600 коек, кроме того учреждение постоянно дежурит по линии скорой медицинской помощи. Это значит, что студенты практически ежедневно выполняют работу врача, осваивают новые навыки.

Для улучшения качества обучения эксперты предлагают выработать профессиональный стандарт преподавателя медицинского вуза и разработать систему оценки качества преподавания.

По данным опроса, проведенного ОНФ в октябре, среди более 3 тыс. медиков в 84 регионах, 77% врачей оказались недовольны уровнем подготовки молодых специалистов, приступивших к работе сразу после окончания медицинских учебных заведений. Для улучшения качества подготовки будущих врачей медицинские специалисты отметили необходимость вовлечения учащихся в практическую деятельность, улучшение материально-технической базы вузов и повышение квалификации преподавателей.