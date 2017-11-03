К акции «Ночь искусств 2017» присоединился ещё один музей Башкирии
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Республиканский музей Боевой Славы присоединился к акции «Ночь искусств».
В программе акции: квест-игры, работа детской художественной площадки «Символы революции», детской игровой площадки «Революция», командная интеллектуальная игра «Революция», работа кинозоны «Документальное кино об экологии», «Октябрьская революция», работа тематической фотоплощадки, выставка «Красный октябрь», посвященная 100-летию революции в России.
В музее пояснили, что бесплатный вход предусмотрен только для дошкольников.Для остальных вход платный – 50 руб. Любительская фото и видеосъемка – бесплатно.