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Уфа   °

К акции «Ночь искусств 2017» присоединился ещё один музей Башкирии

КУЛЬТУРА

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Республиканский музей Боевой Славы присоединился к акции «Ночь искусств».

В программе акции: квест-игры, работа детской художественной площадки «Символы революции», детской игровой площадки «Революция», командная интеллектуальная игра «Революция», работа кинозоны «Документальное кино об экологии», «Октябрьская революция», работа тематической фотоплощадки, выставка «Красный октябрь», посвященная 100-летию революции в России.

В музее пояснили, что бесплатный вход предусмотрен только для дошкольников.Для остальных вход платный – 50 руб. Любительская фото и видеосъемка – бесплатно.

Теги: Ночь искусств
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