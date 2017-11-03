Опубликован рейтинг дорог и парковок в России: какое место в нем заняла Уфа? Фото: bashkortostan.ru Опубликован рейтинг дорог и парковок в России: какое место в нем заняла Уфа? Фото: bashkortostan.ru

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Список 100 крупнейших населенных пунктов России по удобству для автомобилистов составили и опубликовали аналитики Domofond.ru. Уфа заняла в этом рейтинге 80 место, приводит данные портал.Качество дорог и доступность парковочных площадей местные жители оценили на 3,8 балла, в опросе участвовали 3025 уфимцев.

Респондентам предложили по 10-балльной шкале оценить утверждение: «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе»: 1 обозначало категоричное несогласие, а 10 — полное согласие с данной формулировкой. В опросе принял участие 258 441 человек.

Средняя оценка по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла.

Лидером рейтинга стал Грозный. Жители столицы Чеченской Республики оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая в качестве преимуществ «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток».

Далее следуют Тюмень, Сочи, Калининград, Кемерово, Нижневартовск, Москва, Благовещенск (Амурская область), Улан-Удэ, Белгород.

Последнюю строку рейтинга занял Ярославль. Качество дорог и доступность парковочных площадей местные жители оценили на 3,2 балла, отметив, что их «не устраивают дворовые парковки и проезд в один автомобиль». Кроме того, в городе не решена проблема «жутких автомобильных пробок в час пик» и «транспорта у подъездов». В Саратове (99 место), по мнению жителей, «отсутствует асфальт не на центральных улицах», «нет стоянок» и «везде стоят автомобили».

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