В Башкирии тренировка печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников ЕГЭ прошла без сбоев Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии тренировка печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников ЕГЭ прошла без сбоев Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Пробная печать полного комплекта экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в Башкортостане прошла без сбоев. Всероссийская тренировка печати прошла 2 ноября во всех 85 субъектах РФ в 517 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), в ней приняли участие 12,5 тысяч специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ, привели данные в пресс-службе Рособрнадзора.

Тренировка печати – это проверка организационно-технической готовности. В 2018 году практически все ППЭ перейдут на технологию печати материалов в аудиториях. При этом в местах проведения итоговых испытаний будут печататься не только контрольные измерительные материалы, а полный комплект, включая бланки. Это позволит повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономить средства на доставку экзаменационных материалов, снизить нагрузку на организаторов.

Также планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.

В обновленных бланках ответов основные поля (код субъекта, код ППЭ, код предмета, название предмета, дата проведения) будут впечатаны. Участникам нужно будет вписать только свои персональные данные. Сократится время проведения инструктажа для участников ЕГЭ.

В ведомстве пояснили, печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В аудитории из 15 человек в среднем будет занимать 10-12 минут. В штабе ППЭ на станции авторизации также можно будет напечатать любое количество дополнительных бланков ответов № 2 как до экзамена, так и во время его проведения.

На случай возможных сбоев в работе оборудования при печати комплекта, в каждом ППЭ будет предусмотрено некоторое количество резервных станций печати – по одной резервной станции печати на пять аудиторий.

Перед досрочным и основным периодом ЕГЭ Рособрнадзором будут проведены дополнительные тренировки по использованию технологий печати и сканирования в ППЭ.