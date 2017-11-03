Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.08 ↓

EUR 67.67 ↑

3 ноября Пятница

Уфа   °

Стало известно, какое наказание ждет проспавшего судебное заседание уфимского автохама

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Стало известно, какое наказание ждет проспавшего судебное заседание уфимского автохама Фото: ИА «Башинформ»

Стало известно, какое наказание ждет проспавшего судебное заседание уфимского автохама Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский автохам получил заслуженное наказание. Правда, на оглашение окончательного вердикта злостный нарушитель ПДД пришел с опозданием. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», три раза подряд мужчину ловили за рулем дорогих иномарок в алкогольном или наркотическом опьянении. Эта история началась больше года назад, когда автохам подрезал главного автоинспектора республики.

Комплексная экспертиза, которую прошел автолюбитель, выявила у него тяжелую наркозависимость. Мировой суд приговорил автохама к принудительному лечению, обязательным работам на 350 часов и лишил водительских прав на более два года. Однако мужчина с этим решением не согласился и подал апелляцию, на которую собственно и проспал. Решение вступило в законную силу.

Теги: автохамы на дорогах
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть