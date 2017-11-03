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Уфа   °

В Уфе нашелся пропавший 21-летний молодой человек

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Поиски 21-летнего молодого человека завершены, парень нашелся. Как сообщает РОО «Поиск детей — Уфа», пропавший жив. Правда, где он находился в то время пока его искали родственники и волонтеры, не уточняется. Напомним, что 29 октября в соцсетях распространилась тревожная информация о том, что в столице республики пропал Владимир Фархутдинов.

Теги: поиск детей
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